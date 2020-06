EXTRAORDINARY MEASURES TAKEN TO BRING HOME PALAU’S RESIDENTS

ALL TRAVELERS MUST HAVE NEGATIVE COVID-19 TEST RESULTS BEFORE THEY BOARD ANY FLIGHT TO PALAU

June 10, 2020 -The National Emergency Committee would like to inform the public that the repatriation efforts on June 10 and 12 take extraordinary measures to reduce the risk of importation of COVID-19. These measures include:

In Taiwan:

· Travelers are tested and will only board flight if their results are negative

· Travelers are instructed to take precautions to reduce risk of infection

· Note that Taiwan has not had local transmission of COVID-19 in the last several weeks

In Guam:

· Travelers are subjected to a 14-day quarantine in Guam at a designated facility

· Travelers will be tested on Day 7 and again at least 3 days prior to departing Guam to Palau; if they test positive, they will be immediately isolated

· All travelers must have negative test results before boarding flights to Palau

· Travelers will be transported straight to the Guam airport from quarantine facility

· Travelers will be escorted straight to the gate, with minimal contact with anyone except necessary airport personnel· Travelers will only be allowed bathroom usage if necessary

In-flight

· United Airlines (UA) take extra measures to reduce risk of infection

· UA requires all personnel and passengers to wear masks at all times in-flight· UA no longer serves meals and beverages on board

· UA implements regular cleaning and disinfecting of their aircrafts, spacing of passengers to reduce close contact, and strict employee health policies to minimize riskIn Palau

· Travelers will be met with security and health care workers

· Travelers will be instructed to clean their hands with 70% alcohol and to put on masks if not already wearing one· Travelers will be assessed for any symptoms

· Travelers who are symptomatic will be isolated immediately and transported to an isolation facility

· Travelers will be escorted to straight through immigration and customs

· Travelers will be responsible for their own luggage

· Travelers will be briefed of all quarantine rules and regulations· Travelers will board buses that take them straight to quarantine facility

At quarantine facility:

· Travelers must stay in their rooms at all times

· Travelers will be given all basic necessities including food, personal hygiene products and communications

· Security will be provided 24/7

· Health monitoring via teleconferencing will be done 2x daily

· Travelers will be tested on days 7, 14 and 21; any traveler that tests positive will be isolated immediately; quarantine will be reset to day 1 for rest of travelers

· Travelers will be released after test results on day 14 indicate a negative result

· Travelers will be asked to self-quarantine for an additional 14 days at home, and tested again on day 21

These measures go beyond what is recommended by the US Centers for Disease Control and Prevention and World Health Organization. All workers have been trained in infection control, and will take all necessary precautions to minimize risk of infection.

If you have any questions, please contact NEC Liaison Officer Ms. Ritter Udui at 775-0084 or MOH EOC Deputy Incident Commander Mr. Gaafar Uherbelau at 775-1310.

TEKOI ER A BELAU

A National Emergency Committee a ouchais er a buai er a ureor el mla meketmokl el mengkekerei era techellel a osisebel a rakt el COVID-19 me a omerollir a rechad el mei er a June 10 me a 12. Ng beldukl el uaikang:

Taiwan:

· A skeng er a rechad el mo era omerael a kirel el negative

· A rechad el mo era omerael a kirir el mokerekikl el diak lebol secher

· Ng diak a ulecholt el oiuelel a COVID-19 er a beluu er a Taiwan era ika el mereko el sandei

Guam:

· A rokui el mo era omerael a kirir el mo chelsimer e kekerongel el teruich me a eua el klebesei er se el ultebechel el basio er a beluu er a Guam

· Te monguu a skenger se el ongeuid el sils el lekekerongel me a edei el klebesei er uchei er a omerael el tuobed er a Guam el me er a Belau; a lsekum ng ngar er ngii a mo positive e ng di mereched el meakl e mo mechesimer er sel olsechelel.

· A skeng er a rechad el mo era omerael a kirel el negative er uchei er a bolengasecher a skoki el me er a Belau

· Tirka el chad a mo otekiall era ike el basio er tir el di melemalt el mo er a skozio er a Guam

· Te mo kekerongel el mo er se el tuangel el lebo le diderekl er ngii el mo er a skoki el di tirke el chad er a ureor er a skozio a mo omes er tir

· Te dirrek el subed el mo ousbech a bensio a lsekum ng kmal kirir el mong

Chelsel a skoki:

· A United Airlines (UA) a ngerechelel el kikerengii a techellel a oiuelel a secher

· A ruureor ra United Airlines a mesterir a mask er a rechad el momerael, ma hand sanitizer er tir.

· A rechad er a skoki me a rengar era omerael a ousbech a mask er a bek el taem· Ng diak lourous a kall ma ilumel ra chelsel a skoki.

· A United Airlines a kerekikl era omengikiid me a omengetmeklel a skoki, semecheklel a delengcheklir a rechad me a otutel a llecherir a ruureor el mengkekrei er a techellel a secher

Chelsel a Belau:

· A remengkar me a rechad era osbitar a mo olsiuekl er a rengar er a omerael el mei

· A remla er a omerael el me kmerd a mo lobal a chimorir era okeuid el basent el arukor e locha mask er tir a lsekum ng diak

· Tirka el chad a mo meteriter el kirel a secher

· Ea ngii di el ta er tir el moues el ngar er ngii a ochotel a secher er ngii a di mereched el mengai el mo mechesimer er a mla meketmokl el olsechelir

· Tirka el chad el me kmerd a di melemalt el mo era immigration me a customs, e di tir el oungerachel a telechellir

· Te mo ngmasech era olidiuul e di melemalt el mo er se el telutk el basio el bo le kekerongel er ngii

· A remla era omerael el me kmerd a mo kloadel er a llechul a klekerengir

Olsechellir a re chelsimer:

· A re mla era omerael el me kmerd a kirir el ngar er a chelsel a delemerab er tir er a bek el taem

· Ng kltmokl a ike el rokui el ousbech el uldimukler a kelir, omesiungel a bedengir, me a rolel a longedecheduch er a rechader a blirir

· Temokekerongel el lluich me a eua el sikang era ike el mlamoterekokl el klsir

· A osengelir a mo eru er a ta el sils el okiu a dengua

· Te mo melai er a skeng er se el ongeuid el sils, ongeteruich me a ongeua el sils, me se el ongelluich me a tang; a lsekum ng ngar er ngii a mo positive e ng di mereched el momeakl e a rokui el chad el mla era omerael a lmuut el momechelii a kot el sils er a klekerengir

· A rokui el mla era omerael el mei a sebechir el mo remei a lsekum a skeng a meketeklii el negative er a uriul er a ongeteruich me a ongeua el klebesei

· Te mo chelsimer er a rekeblirir el lmuut el teruich me a eua el klebesei e mo nguu a skeng er se el mo me ng ongelluich me a ta el klebesei. Aika el kerebai a chengelakl era ike el mla meketmokl er a obis er a US Centers for Disease Control and Prevention me a World Health Organization. A rokui el chad er a ureor a kltmokl el kirel a terebengel a secher, e mo klekar el kirel a ngii di el techall el mo uchul a secher.

A le ngar er ngii a ker e momekedong er a NEC Liaison Officer Ms. Ritter Udui el 775-0084 me a lechub e ng MOH EOC Deputy Incident Commander Mr. Gaafar Uherbelau el 775-1310.

END

Click HERE to download of this announcement.